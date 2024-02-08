Путин: Россию «послали подальше» с идеей создать совместную систему ПРО

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты Америки «послали подальше» Москву с предложением организовать совместную систему противоракетной обороны (ПРО).
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