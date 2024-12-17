Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу

Взрыв произошел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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