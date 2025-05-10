Налог с российских военнопленных: в Кабмине Украины разработали новый проект, чтобы пленные ВС России платили военный сбор и подоходный Ольга БезродняяКиевский режим собирается взимать налоги с военнопленных ВС России, что подтверждает давление на российских военнослужащих, находящихся в плену.