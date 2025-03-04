Должна 300 тысяч рублей за ЖКХ и не переживает: жена Петросяна задолжала за коммунальные услуги, но не отказывается от отдыха на Байкале Ольга БезродняяНедавние новости о долговых обязательствах Татьяны Брухуновой, жены известного юмориста Евгения Петросяна, привлекли внимание общественности.