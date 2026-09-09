Как официально сделать дачу жилым домом: инструкция от депутата Госдумы Чаплина

Депутат Госдумы рассказал о процедуре признания дачи жилым домом и напомнил о важных нюансах.Всё больше владельцев садовых участков задумываются о том, чтобы оформить свои постройки как официальное жильё.
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