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Царьград

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Как официально сделать дачу жилым домом: инструкция от депутата Госдумы Чаплина

Как официально сделать дачу жилым домом: инструкция от депутата Госдумы Чаплина

Депутат Госдумы рассказал о процедуре признания дачи жилым домом и напомнил о важных нюансах.Всё больше владельцев садовых участков задумываются о том, чтобы оформить свои постройки как официальное жильё.

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