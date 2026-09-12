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Запад отреагировал на заявление Путина о смещении экономического центра на саммите БРИКС

Запад отреагировал на заявление Путина о смещении экономического центра на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в Нью-Дели 11 сентября президент России Владимир Путин заявил о значительном изменении структуры мировой экономики, отметив, что страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад стран «Большой семёрки» (G7) составляет около 29%.

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