Запад отреагировал на заявление Путина о смещении экономического центра на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в Нью-Дели 11 сентября президент России Владимир Путин заявил о значительном изменении структуры мировой экономики, отметив, что страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад стран «Большой семёрки» (G7) составляет около 29%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым