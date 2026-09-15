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Регионы России

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Импорт российской пшеницы в Кыргызстан вырос почти в пять раз в первом полугодии 2026 года

Импорт российской пшеницы в Кыргызстан вырос почти в пять раз в первом полугодии 2026 года

Россия стала главным поставщиком пшеницы в Кыргызстан, потеснив раньше лидировавший Казахстан, экспорт которого снизился вдвое и составил $14,5 миллиона (64,3 тысячи тонн).

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