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Сафонов записал видео из раздевалки «ПСЖ» сразу после победы над «Ливерпулем»

Сафонов записал видео из раздевалки «ПСЖ» сразу после победы над «Ливерпулем»

«ПСЖ» на выезде победил «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов, выиграв основное время (1:0) и серию пенальти (4:1).

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