На Камчатке объявили лавинную опасность до 27 ноября

В Камчатском крае объявили лавинную опасность до 27 ноября. В региональном главке МЧС отметили, что самопроизвольный сход лавин возможен на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов.
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