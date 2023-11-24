На Камчатке объявили лавинную опасность до 27 ноября

В Камчатском крае объявили лавинную опасность до 27 ноября. В региональном главке МЧС отметили, что самопроизвольный сход лавин возможен на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов.