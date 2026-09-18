Вучич согласился с тезисом глав Польши и Чехии об «аде в Европе» из-за топлива

Критическую ситуацию с топливом в Евросоюзе признал президент Сербии Александр Вучич. Он также отметил, что главы Польши и Чехии недалеки от истины с тезисом об «аде в Европе» из-за растущих цен на топливо, политика процитировала газета Danas .