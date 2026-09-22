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Генерал СБУ: Украина сама спровоцировала РФ, не было бы сотен тысяч смертей и увечий

Генерал СБУ: Украина сама спровоцировала РФ, не было бы сотен тысяч смертей и увечий

Никакой прямой войны с Россией не было бы, если бы Украина просто сделала то, о чём договорились. Речь идёт о выполнении Минских соглашений: Киев должен был дать возможность ЛНР и ДНР провести выборы.

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