Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    Правильно! Если бы уехала и заткнулась, мало кто бы её и вспоминал.Продюсер Пригожин...
  • Владислав Владислав
    Предателей оставить в покое ? Тех, кто обсирает погибших людей на Донбассе оставить в покое ? Пусть для начала заткну...Продюсер Пригожин...
  • Leon Dan
    И 18 лет его кормить и охранять? К стенке поставить и всего делов.Суд: бывший боеви...

Лукашенко: "план победы" Зеленского не соответствует происходящему на земле

Лукашенко: "план победы" Зеленского не соответствует происходящему на земле

"План победы" президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам на полях саммита БРИКС в Казани, передает БелТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх