Лукашенко: "план победы" Зеленского не соответствует происходящему на земле

"План победы" президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам на полях саммита БРИКС в Казани, передает БелТА.
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