Такие автопрофессионалы востребованы всегда. Наш рассказ о водителе ДРСУ №171 Вячеславе Скудном.

Сегодня отмечают праздник те, кто связан с автотранспортом, созданием и функционированием дорог. Самое прямое отношение к этим сферам деятельности имеет Вячеслав Скудный - водитель филиала КУП ´Могилевоблдорстрой´ дорожное ремонтно-строительное управление №171.