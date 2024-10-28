Такие автопрофессионалы востребованы всегда. Наш рассказ о водителе ДРСУ №171 Вячеславе Скудном.

Сегодня отмечают праздник те, кто связан с автотранспортом, созданием и функционированием дорог. Самое прямое отношение к этим сферам деятельности имеет Вячеслав Скудный - водитель филиала КУП ´Могилевоблдорстрой´ дорожное ремонтно-строительное управление №171.
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