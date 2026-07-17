Минсельхоз оставил нулевые пошлины на экспорт зерна с 22 июля

С 22 июля Минсельхоз оставил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы до 28 июля. Плавающие пошлины введены в 2021 году, рассчитываются по индикативным ценам и предназначены для субсидирования сельхозпроизводителей.
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