Минсельхоз оставил нулевые пошлины на экспорт зерна с 22 июля

С 22 июля Минсельхоз оставил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы до 28 июля. Плавающие пошлины введены в 2021 году, рассчитываются по индикативным ценам и предназначены для субсидирования сельхозпроизводителей.