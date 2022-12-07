Царьград

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Американский журналист Олден предрёк раскол союза ЕС и США из-за нового закона Байдена

Американский журналист Олден предрёк раскол союза ЕС и США из-за нового закона Байдена

В статье для Foreign Agency обозреватель рассказал, что решение президента США может спровоцировать “большой взрыв” между Европой и АмерикойИз-за политики президента США Джо Байдена может быть спровоцирован разрыв отношений со странами Евросоюза.

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