В статье для Foreign Agency обозреватель рассказал, что решение президента США может спровоцировать “большой взрыв” между Европой и АмерикойИз-за политики президента США Джо Байдена может быть спровоцирован разрыв отношений со странами Евросоюза.
В статье для Foreign Agency обозреватель рассказал, что решение президента США может спровоцировать “большой взрыв” между Европой и АмерикойИз-за политики президента США Джо Байдена может быть спровоцирован разрыв отношений со странами Евросоюза.
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