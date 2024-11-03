Эмин Агаларов спровоцировал слухи о проблемах в браке грустной песней о любви

Поклонники певца переживают за его отношения с Аленой Гавриловой. Эмин Агаларов с женой Аленой Социальные сетиПевец Эмин Агаларов этой весной женился во второй раз, а избранницей его стала Алена Гаврилова, с которой артист сошелся вновь после расставания.