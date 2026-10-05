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Тузла или А-аа, вы первые начали!

Тузла или А-аа, вы первые начали!

Встречается тип людей (а то и целых государств), которые лезут в чужой карман, получают в нос, в запале кидаются в драку, после чего огребают уже по полной, и рыдая, начинают громко жаловаться всем окружающим.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Немо
Виктор Немо

Ульянов ВИ. для сохранения своей власти поделил губернии на Рэспублики. Бездарное управление было на протяжении почти всей истории государства.. С. Иосиф мог вернуть губернии, но не хотел, так как его Картли теряло бы привелегии. Хрющев даже не думал об этом, его бестолковость привела к настоящей войне!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Сейчас можно только сожалеть что руководители Украины и России после развала СССР не смогли договориться и совместно решать вопросы взаимовыгодного сотрудничества. А когда начинают делить - не важно кто первым посчитает себя обиженым. И вот результат к чему приводит неофашизм.