Тузла или А-аа, вы первые начали!

Встречается тип людей (а то и целых государств), которые лезут в чужой карман, получают в нос, в запале кидаются в драку, после чего огребают уже по полной, и рыдая, начинают громко жаловаться всем окружающим.
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Ульянов ВИ. для сохранения своей власти поделил губернии на Рэспублики. Бездарное управление было на протяжении почти всей истории государства.. С. Иосиф мог вернуть губернии, но не хотел, так как его Картли теряло бы привелегии. Хрющев даже не думал об этом, его бестолковость привела к настоящей войне!
Почитайте "колобка из Одессы"
А теперь диву даются, почему стали жить в дерьме????! А чего добивались, того и получили! С калОМ стали дружить, ОНО и пришло! Попутного, раза это счастье!
Сейчас можно только сожалеть что руководители Украины и России после развала СССР не смогли договориться и совместно решать вопросы взаимовыгодного сотрудничества. А когда начинают делить - не важно кто первым посчитает себя обиженым. И вот результат к чему приводит неофашизм.
У хохла рот как дверца у жигулей. Пока не долбанёшь со всей дури, не закроется!
Да уж, а сколько щирых хохлов зубы скалят живя в России.