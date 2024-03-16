Хельмут Марко скрыл особое условие контракта Ферстаппена от боссов Red Bull Getty Images / Red Bull Content PoolРуководство концерна Red Bull Racing может признать недействительным пункт в контракте Макса Ферстаппена об уходе из команды вместе с Хельмутом Марко, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.