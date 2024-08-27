Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития

Московские власти изменили подход к формированию городской среды. Столица развивается по концепции «15-минутный город», которая предусматривает наличие необходимой социальной и прочей инфраструктуры внутри кварталов и в шаговой доступности от них.
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