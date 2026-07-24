Gold Update [24JUL2026]: More Complex Wave 4 Appeared Gold Futures COMEX_DL:GC1! aibek wave 4 has built more complex flat correction its second spike neither broke above the trend channel not above RSI crucial 50 level wave 5 of (C) of ((4)) could be underway Minimum target: $3,955 to retest valley of wave 3 Normal target: $3,720 where ((C)) = ((A)) Trend's support: $3,500 Strong support: $3,300 where lower degree wave 4 had bottomed .
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