Донашивание за старшими, которым ранены советские дети

Елена Александровна

Во всех странах мира существует такая практика! Ничего ужасного в этом нет! И какие там травмы могут быть? Выдумывают теперь всякую, как бы психологическую чушь! Веками так было и это нормально. Многие вообще любят вещи близких людей донашивать. А вот например в Англии лорды никогда не надевают новые вещи, сначала отдают дворецкому, он носит костюм какое-то время, а потом уже этот костюм носит лорд. Не знаю, как в современной Англии, но ещё в конце ХХ века было так. Навыдумывали бренды, вещи нового сезона и т.д.! Меньше надо думать о шмотье, о брендах, лейблах и прочей чепухе, а больше о жизни, о душе, о близких, о культуре! Себя надо развивать, а не потакать тем кто богатеет на вашем вещизме и навязывает не существующие "травмы" вашей психики!