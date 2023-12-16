Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Донашивание за старшими, которым ранены советские дети

Донашивание за старшими, которым ранены советские дети

Одна многодетная мама через мужа получила посылку – два мешка старых детских вещей. Открыла, посмотрела – не понравилось.

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Комментарии
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Александр
В 60-е донашивали во всю. И от родственников,и от знакомых.Штаны,рубашки,обувь.Всё шло в ход.Никто особо не переживал по этой причине.
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7 час.
Елена Александровна
Во всех странах мира существует такая практика! Ничего ужасного в этом нет! И какие там травмы могут быть? Выдумывают теперь всякую, как бы психологическую чушь! Веками так было и это нормально. Многие вообще любят вещи близких людей донашивать. А вот например в Англии лорды никогда не надевают новые вещи, сначала отдают дворецкому, он носит костюм какое-то время, а потом уже этот костюм носит лорд. Не знаю, как в современной Англии, но ещё в конце ХХ века было так. Навыдумывали бренды, вещи нового сезона и т.д.! Меньше надо думать о шмотье, о брендах, лейблах и прочей чепухе, а больше о жизни, о душе, о близких, о культуре! Себя надо развивать, а не потакать тем кто богатеет на вашем вещизме и навязывает не существующие &quot;травмы&quot; вашей психики!
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3 час.
Сергей Лепехов
Морена-Морана предсказуемо скатилась до откровенного антисоветизма и поливания грязью СССР...
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2 час.

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