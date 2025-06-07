Землетрясение в Чили: тысячи домов остались без электричества

В пятницу в регионе Атакама на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным властей, жертв нет, однако более 20 000 человек остались без электричества, сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.
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