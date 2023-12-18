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В ЯНАО с начала года выявили 156 человек с ВИЧ

На Ямале выявили 156 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом пишет «Север-Пресс». В администрации Ноябрьска заявили, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе в большей степени связана с работой вахтовым методом трудовых мигрантов.

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