Трамп потребовал извинений от епископа, просившей сжалиться над мигрантами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал извинений от Епископальной церкви страны и епископа Марианн Бадди, которая во время молебна в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне призвала главу Белого дома сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии