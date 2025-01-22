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Трамп потребовал извинений от епископа, просившей сжалиться над мигрантами

Трамп потребовал извинений от епископа, просившей сжалиться над мигрантами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал извинений от Епископальной церкви страны и епископа Марианн Бадди, которая во время молебна в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне призвала главу Белого дома сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ.

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