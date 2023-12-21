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Путин поручил организовать постановку граждан на учет без явки в военкомат

Путин поручил организовать постановку граждан на учет без явки в военкомат

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны применить единый электронный реестр призывников в ходе осеннего призыва 2024 года, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

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