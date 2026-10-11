Вучич: договоренности Путина и Трампа меняют мир

РИА Новости/Михаил Метцель/REUTERS/Kevin Lamarque Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договоренности лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива стратегически меняют положение в мире, сообщает РИА Новости.
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