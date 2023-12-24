Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 715 подписчиков

Бутусов указал на большие потери в ВСУ из-за плохой организации на поле боя

Бутусов указал на большие потери в ВСУ из-за плохой организации на поле боя

Экс-помощник руководителя оборонного ведомства киевского режима Юрий Бутусов указал на тот факт, что применяющаяся нацистскими формированиями киевского режима тактическая доктрина должна быть пересмотрена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх