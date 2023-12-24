Экс-помощник руководителя оборонного ведомства киевского режима Юрий Бутусов указал на тот факт, что применяющаяся нацистскими формированиями киевского режима тактическая доктрина должна быть пересмотрена.
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