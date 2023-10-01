В Курчатовском институте создают нейроморфный компьютер

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил о том, что исследовательский центр занимается созданием нейроморфного компьютера – вычислительной машины, способной работать примерно так же, как работает головной мозг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии