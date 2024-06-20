Чому Ковпак не ОК? – учит потомков Ковпака пропагандистский листок Зе-режима«Продолжается кампания постпубертатных нацистов "Почему Ковпак не ок для украинских Сум? Он воевал против украинского государства".
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