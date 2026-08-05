Зимой Украина утонет в говне

Зимой Украину ждут удары не только по энергетике, но и по системам водоснабжения и канализации, без которых сложно выжить, — PoliticoМинистр энергетики Украины Шмыгаль заявил Politico, что Киев ожидает возможных российских ударов по объектам водоснабжения и канализации в предстоящий зимний периодПредыдущей зимой основными целями были системы электроснабжения и отопления, однако теперь, как утверждает министр, под угрозой могут оказаться объекты водной инфраструктуры.