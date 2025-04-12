С победой, предатель! Глава федерации борьбы Мамиашвили обматерил бывшего чемпиона сборной РФ — что его взбесило

NEWS.ru : Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал «предателем» Чермена Валиева, выступающего за Албанию, во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе.
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