ЕАЭС, ОДКБ и TRIPP: противоречия правовой совместимости, институциональной логики и геополитических интересов в стратегической среде Армении Проблема согласования международно-правовых обязательств, систем безопасности и региональных коммуникаций Реализация проекта TRIPP ставит перед Арменией не только экономические и геополитические, но и фундаментальные правовые вопросы.