В Еврокомиссии испугались провала переговоров по финансированию Киева

Global Look Press/IMAGO/Presidential Office of Ukr Еврокомиссия ищет план Б для передачи финансовой помощи Украине со стороны Брюсселя, если переговоры по выделению средств из общеевропейского бюджета провалятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии