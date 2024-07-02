Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом

Айнур Курманов. Сейчас в телеграм-каналах и на разных ресурсах появляются материалы, в которых высказывается опасение по поводу строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая якобы пройдёт в обход России и поможет англосаксам.