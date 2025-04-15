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Петербургский дневник

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Силуанов указал на необходимость повысить эффективность строительства жилья

Силуанов указал на необходимость повысить эффективность строительства жилья

Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета Эффективность строительства жилья нужно повысить, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Государственного совета.

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