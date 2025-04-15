Силуанов указал на необходимость повысить эффективность строительства жилья

Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета Эффективность строительства жилья нужно повысить, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Государственного совета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии