В Янтарном крае у маяка в Заливино установили понтонный причал

Плавучий понтонный причал для водного туризма установили в Калининградской области в поселке Заливино возле старого маяка, сообщает пресс-служба администрации Полесского муниципального округа 18 апреля в соцсети «ВКонтакте».
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