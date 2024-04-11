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Соловьев Live вновь отличился и обвинил жителей Орска в жадности: "Это с какого перепугу государство вам что-то должно?!"

Соловьев Live вновь отличился и обвинил жителей Орска в жадности: "Это с какого перепугу государство вам что-то должно?!"

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят фразу, сказанную пять лет назад директором департамента молодежной политики в Свердловской области Ольгой Глацких о том, что "государство вам ничего не должно".

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Комментарии
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Виктор Галкин
Ну, и рожа у еврея)
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2 час.
Андрей Филиппов
Нормальная реакция ничтожества на успешного и умного человека.
Ответить
54 мин.
Н
Нина
Лихтин, иди прокакайся, потом продолжи завидовать. Тщедушный злобный мелкий брехун! Кишка тонка Серега!
Ответить
8 мин.

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