У берегов Обской губы в ЯНАО началась операция по спасению членов экипажа научно-исследовательского судна

В Карском море началась операция по спасению экипажа научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», двигатель которого пятого сентября вышел из строя в районе Обской губы у острова Белый (ЯНАО).
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