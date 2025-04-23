Гороскоп на 23 апреля

23 апреляОвныДень может вытащить наружу сложные темы: кто кому должен, кто на кого обиделся. Перед тем как закатить сцену, спросите себя: вам это так важно?ТельцыСолнце в вашем знаке сегодня в контрах с Чёрной Луной.
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