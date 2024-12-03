Эксперт назвал приоритетные цели в Киеве для «Орешника»

Российским войскам нет никакого практического смысла наносить удары новейшими баллистическими гиперзвуковыми ракетами средней дальности (БГРСД) «Орешник» по зданиям офиса украинского президента и парламента в Киеве.
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