Полный привод, мощный мотор, просторный салон — отличный внедорожник Toyota привезли в РФ

Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – TRD Pro. Автомобиль имеет внушительные габариты – 5286 х 2022 х 1974 мм и колесную базу 3099 мм, превосходящую базу Land Cruiser 300 почти на 25 сантиметров.
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