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Дубинский: хамское поведение Зеленского в США и опасная игра в шантаж навредит Украине

Дубинский: хамское поведение Зеленского в США и опасная игра в шантаж навредит Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США для шантажа пока еще действующего президента Джо Байдена и его преемников, но подобные действия лишь навредят поддержке Украины.

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