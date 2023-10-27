Полянский показал в ООН обломки западных ракет, которыми ВСУ били по городам

В ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал обломки иностранных ракет, которые киевский режим применял для атак по гражданской инфраструктуре.
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