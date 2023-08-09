Театр абсурда

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В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом». Во дворе дома жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети в рамках акции «Бумеранг добра».

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Комментарии
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лина любимцева
Никаких извинений от них НЕ НУЖНО!! Просто  привезти на границу с Украиной  - пинка под зад, и пусть катятся к чертям собачьим.  Бандэровские шалавы!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Правоохранители уже  установили, кто они такие и где проживают. Будем ждать их  реакции.
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13 час.
Анатолий Сазонов
Наша толерантность нам же постоянно обходится боком.На Украине и то там сразу выясняют кто свой,а кто чужой.Мы же без разбора принимаем всех без всяких на то&quot;экзаменов&quot;,а потом выясняются что кто то из них наводил БПЛА,кто то устраивал диверсии,а кто то просто ненавидит Россию,но всеми доступными способами для проживания пользуются сполна.Ну хохол есть хохол_&quot;Шо на холявинку,то до мэне дорого!&quot;Вопрос один,что такие люди могут принести в Россию полезного?!
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13 час.

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