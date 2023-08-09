В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям

Никаких извинений от них НЕ НУЖНО!! Просто привезти на границу с Украиной - пинка под зад, и пусть катятся к чертям собачьим. Бандэровские шалавы!!

Анатолий Сазонов

Наша толерантность нам же постоянно обходится боком.На Украине и то там сразу выясняют кто свой,а кто чужой.Мы же без разбора принимаем всех без всяких на то"экзаменов",а потом выясняются что кто то из них наводил БПЛА,кто то устраивал диверсии,а кто то просто ненавидит Россию,но всеми доступными способами для проживания пользуются сполна.Ну хохол есть хохол_"Шо на холявинку,то до мэне дорого!"Вопрос один,что такие люди могут принести в Россию полезного?!