Инцидент произошёл в кубанской столице в ЖК «Любимый дом». Во дворе дома жены и матери российских военнослужащих плели маскировочные сети в рамках акции «Бумеранг добра».
В Краснодаре заукраинки устроили скандал помогающим бойцам СВО жёнам и матерям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Никаких извинений от них НЕ НУЖНО!! Просто привезти на границу с Украиной - пинка под зад, и пусть катятся к чертям собачьим. Бандэровские шалавы!!
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
Правоохранители уже установили, кто они такие и где проживают. Будем ждать их реакции.
Ответить
13 час.
Анатолий Сазонов
Наша толерантность нам же постоянно обходится боком.На Украине и то там сразу выясняют кто свой,а кто чужой.Мы же без разбора принимаем всех без всяких на то"экзаменов",а потом выясняются что кто то из них наводил БПЛА,кто то устраивал диверсии,а кто то просто ненавидит Россию,но всеми доступными способами для проживания пользуются сполна.Ну хохол есть хохол_"Шо на холявинку,то до мэне дорого!"Вопрос один,что такие люди могут принести в Россию полезного?!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии