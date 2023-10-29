Тренер Гордеев назвал тяжелым поле в матче "Факела" и "Спартака"

Футбольный эксперт и тренер Андрей Гордеев заявил, что поражение московского "Спартака" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от воронежского "Факела" не стало сенсацией, а также объяснил, почему красно-белые проиграли.
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