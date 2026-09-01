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Спорт Уик-Энд

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«Локо» платит ₽9 млн из ЗП Мостового. От остального игрок отказался - он без продления с «Зенитом», чтобы играть в футбол

«Локо» платит ₽9 млн из ЗП Мостового. От остального игрок отказался - он без продления с «Зенитом», чтобы играть в футбол

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в социальной сети Telegram, Андрей Мостовой перешел в «Локомотив». По имеющейся информации, Мостовой в «Локомотиве» - без продления с «Зенитом».

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