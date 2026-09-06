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Языковый парадокс так называемой Украины – Голос Мордора

Языковый парадокс так называемой Украины – Голос Мордора

На территории, называемой Украиной, существует один интересный парадокс — языковый Источник изображения: соцсети Потому, что эта как бы страна живет в двух лингвистических измерениях.

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