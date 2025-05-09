Бандиты на западе Колумбии застрелили 3 человек в конфликте криминальных кланов

В сельской местности муниципалитета Аргелия, департамент Валье-дель-Каука, на западе Колумбии в четверг вечером вооружённые люди открыли огонь по гражданским лицам во время вечеринки на футбольном поле в районе Эль-Крусеро.
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