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В Сумах зафиксирован взрыв, сообщает украинское издание «Общественное»

Украинское издание «Общественное» заявило о взрыве в городе Сумы, расположенном в Сумской области. На данный момент подробности происшествия не раскрываются.

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