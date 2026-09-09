TurDef: Сухогруз «Мечта С» изменил окраску в порту Стамбула

Сухогруз «Мечта С» под русским флагом, замеченный в стамбульском порту Хайдарпаша, удивил всех своим новым камуфляжным окрасом, напоминающим использованный во времена Первой мировой войны «Dazzle».
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